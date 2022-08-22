ЗСУ дійдуть до Уралу: українській армії не буде рівних у світі - експерт

Українська армія / Reuters

В Україні через рік буде армія, готова дійти до Уралу, якій не буде рівних у світі, заявив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін.

"У самій Україні формуються "трансформери", тобто воїни, яких ніщо не зупинить, (армія, - ред.) готова дійти до Уралу. Вони освоюють все нові і нові види зброї. Їм дають на навчання чотири місяці, а вони опановують все за місяць", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

На думку експерта, з чисельністю близько мільйона осіб ЗСУ стануть однією з провідних армій континенту.

"В Україні буде універсальна мільйонна армія, що володіє всіма видами зброї і діє на рівні п'ятого і шостого технологічних укладів. Та ще й у центрі Європи. Це буде мама, не горюй! Але на це ще потрібен час, рік", - додав Соскін.

Нагадаємо, раніше Соскін заявив про те, що вибухи на військових базах і аеродромах російських окупантів в захопленому Криму не є випадковою подією - це початок нового етапу війни між Україною та РФ.

Він переконаний в тому, що війна вже прийшла в Крим, адже відразу після початку серії вибухів на півострові утворилися черги на Кримський міст з бажаючих покинути захоплений РФ Крим.

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