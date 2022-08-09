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"ЗСУ дістають і туди": біля кордону з Кримом підірвали склад РФ з боєприпасами

9 серпня 2022, 13:55

Сталася детонація складу противника на території дослідної станції, поруч з смт Новоолексіївка.

Генічеськ
Під Генічеськом прогриміли вибухи / скріншот

У вівторок вранці, 9 серпня, в окупованому РФ Генічеському районі Херсонської області прогриміли вибухи на складах російських загарбників.

У повітря злітають боєзапаси, які росіяни розмістили на території дослідної станції поруч з смт Новоолексіївка Генічеського району, повідомляє телеграм-канал Варта Генічеського району.

"Зараз йде детонація складу орків з 07:20 на території дослідної станції, поруч з смт Новоолексіївка Генічеського району", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу телеканал ICTV повідомляє з посиланням на соцмережі, що вибухи також прогриміли в самому окупованому Генічеську і в Мелітополі.

"У Мелітополі ранок почався з одного вибуху, який чули жителі села Мирне. Після цього клуби чорного диму піднялися над новим Мелітополем. У південній частині міста другий ранок стоїть гул від техніки. Окупанти, ймовірно, переганяють важку техніку в районі села Садове", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив в Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань, в Генічеському районі здетонував ворожий склад з боєприпасами.

"Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. З ранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами і Новоолексіївкою). Чекаємо офіційних повідомлень", - повідомив він.

Хлань зазначив, що Генічеський район знаходиться на адміністративному кордоні з Кримом.

"Що ж, тепер безпечних ділянок в Херсонській області для росіян більше немає", - додав він.

'ЗСУ дістають і туди': біля кордону з Кримом підірвали склад РФ з боєприпасами

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області в результаті ударів по російським окупантам знищено шість ворожих складів з боєприпасами.

Як повідомили в оперативному командуванні Південь, склади РФ знаходилися в Бериславському та Херсонському районах.

Українські захисники уточнили, що завдали чотири авіаційні удари по скупченню противника, двом опорним пунктам і складам боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.

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