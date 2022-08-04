Полювання на рідкісного звіра: ЗСУ під Харковом знищили російського "Змія Горинича"

ЗСУ під Харковом знищили російського "Змія Горинича" / Вікіпедія, УНІАН

Бійці ЗСУ в Харківській області провели вдале "полювання" за російською самохідною реактивною установкою розмінування УР-77 ("Метеорит","Змій Горинич"). Відео було опубліковано в соціальних мережах.

У бою відзначилися воїни зі 112 бригади Сил територіальної оборони спільно з артилеристами 92 бригадою імені кошового отамана Івана Сірка.

Довідка. УР-77 ("Метеорит"," Змій Горинич") – самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Її виробництво почалося ще за часів СРСР в 1980-і роки. УР-77 здатна робити коридори в мінних полях прямо під час бою.

Ширина таких коридорів становить близько 6 метрів, а довжина – від 80 до 90 метрів. Подальше розмінування відбувається шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду. Вона і впливає на детонатор міни.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв - за два дні боїв на сході України було знищено більше однієї танкової роти російських окупантів.

"В результаті стрілецького бою, відбиваючи масований наступ противника на східному напрямку, військові бригади разом з приданими підрозділами знищили 12 російських танків! А враховуючи те, що 6 липня хлопці з левом на шевроні спалили танк загарбників, виходить, що за два дні боїв вони знищили більше однієї танкової роти! Роту - за два дні боїв", - сказано в повідомленні.

До того в країні-агресорі, РФ, розкрили деталі знищення під Харковом загону спецназу ГРУ.

На під'їзді до Харкова групу спецназу ГРУ РФ накрили ЗСУ. Окупанти, що вижили, в паніці розбіглися.

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