ЗСУ знищили підполковника, командира батальйону 'елітних' військ РФ

Ліквідований рашист Денис Сорокін / @Shtirlitz53

Бійці Збройних сил України ліквідували ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.

Про це полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.

За його даними, нещодавно українські захисники знищили російського підполковника Дениса Сорокіна.

"Командир батальйону 11 одшбр підполковник Сорокін Денис зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - зазначив Штефан.

Він також опублікував фото ліквідованого офіцера-рашиста.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили колишню командиршу артилеристів "ДНР" Ольгу Качуру.

Терористку на прізвисько "Корса" український суд у січні цього року заочно засудив до 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21"Град". Вона була знищена на фронті.

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