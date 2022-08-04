ЗСУ знищили підполковника, командира батальйону 'елітних' військ РФ

Українські захисники знищили російського підполковника Дениса Сорокіна.
Бійці Збройних сил України ліквідували ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ.
Про це полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.
За його даними, нещодавно українські захисники знищили російського підполковника Дениса Сорокіна.
"Командир батальйону 11 одшбр підполковник Сорокін Денис зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався", - зазначив Штефан.
Він також опублікував фото ліквідованого офіцера-рашиста.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили колишню командиршу артилеристів "ДНР" Ольгу Качуру.
Терористку на прізвисько "Корса" український суд у січні цього року заочно засудив до 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21"Град". Вона була знищена на фронті.
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