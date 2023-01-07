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"Йдуть кровопролитні бої": що відомо про бійню за Соледар

7 січня 2023, 17:32
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що навколо міста йдуть важкі бої.
ЗСУ, війна, українські військові
ВСУ / 93-я ОМБр Холодний Яр

Українське місто Соледар знаходиться під контролем ЗСУ, там відбуваються важкі бої.

Як повідомив в телемарафоні представник Східного угруповання військ Сергій Череватий, ЗСУ відбивають атаки окупантів.

"Там відбуваються жорсткі кровопролитні бої. Тільки з 00:00 вже було 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку. Але сталося 10 бойових зіткнень. Наші Збройні сили, командування роблять все, щоб завдати максимальної шкоди ворогові в особовому складі і техніці. І роблять все, щоб вирівняти тактичне положення і діяти згідно з тим, як вимагає оперативна обстановка. Деталі будуть, можливо, трохи пізніше...Соледар не перебуває під контролем РФ", - зазначив Череватий.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що навколо міста йдуть важкі бої. Українські сили вживають усіх заходів, але вдаватися до подробиць глава області не став.

"Важкі бої йдуть. Командування вживає максимальних заходів, щоб відновити ті положення, за якими частково ворог мав успіх. Точно знаємо, які заходи вживаються, які сили і хто приєднується до цього", - розповів Кириленко в ефірі телемарафону.

У свою чергу він висловив упевненість в успіхах українських захисників і закликав стежити за повідомленнями Генштабу.

Соледар "захоплений" - що заявили в РФ

Українські військові спростовують заяви росіян, про нібито захоплення Соледара.

Але зазначають, що ситуація важка навколо міста, окупанти мають просування, але не такі, як каже ворог.

"Все добре. Працюємо. Про Бахмутське і Соледар не все так як пишуть. У окупантів є просування, але не настільки як у їх пропагандистів. Там важкі бої зараз", - пише 46 окрема десантно-штурмова бригада.

Соледар

При цьому російські окупанти повідомляли про нібито "взяття під контроль частини міста" включаючи завод "Артемсіль". Пропагандисти стверджували, що в Соледар нібито зайшли "вагнерівці".

Також російські Telegram канали з учорашнього вечора повідомляють, що підрозділи РФ нібито "зуміли просунутися через центр міста".

Ситуація в Бахмуті

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко розповів, що російські окупаційні війська кидають на Бахмут всі боєздатні сили. Зараз там тривають запеклі бої. Втрати ворога щодня вимірюються сотнями загиблих і тяжкопоранених.

3 січня в британській розвідці заявили, що нові успіхи окупантів РФ в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду.

Ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

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війна в Україні Бахмут Соледар війна Росії та України
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