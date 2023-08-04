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ЗСУ близькі до того, щоб прорвати "лінію Суровікіна" - Гетьман

Анна Ярославська
4 серпня 2023, 02:20
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Перша лінія оборони російських окупантів дуже довга, але проривати її на кожному місці немає сенсу.
Олексій Гетьман, ВСУ
Олексій Гетьман вважає, що ЗСУ частково прорвали першу лінію оборони окупантів / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, facebook.com/alexeyhetman

Сили оборони України близькі до того, щоб прорвати першу лінію оборони російських окупантів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. При цьому він закликав почекати офіційних даних Генштабу.

За його словами, перша лінія оборони, найімовірніше, прорвана лише частково.

"Вона дуже довга, але проривати її на кожному місці немає сенсу. Треба це робити на одній вузькій ділянці, причому навіть не кілометри, а метри або десятки метрів. Далі можна рухатися вже по тилах ворога. Інформація про прорив лінії офіційно не підтверджується Генштабом і спікерами, тому що потрібен певний час для оприлюднення точних даних. Також цього може не бути у зведеннях, щоб не говорити про наші успіхи та не допомагати ворогові", - пояснив Гетьман.

За словами військового варто довіряти інформації, яку поширюють британська розвідка, американські розвідники, Інститут дослідження війні та карта Deep State, де вказується просування ЗСУ.

"Першу лінію, яку ще називають лінією Суровікіна, повністю ми ще не прорвали, але вже близькі до цього", - додав він.

Дивіться повне інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Хто такий Олексій Гетьман

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Що відбувається на фронті

2 серпня сили оборони України продовжували вести наступальні дії південніше міста Бахмут Донецької області. Російські окупанти були змушені відійти з позицій в районі південніше Андріївки. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також повідомлялося, що наступальні дії українські військові ведуть на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на зайнятих рубежах, завдають значних втрат противнику.

Раніше представник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що підрозділи Збройних сил України вибили російських окупантів з позицій під Орехово-Василівкою на Бахмутському напрямку.

Видання New York Times з посиланням на представників Пентагону повідомляло, що Сили оборони України продовжують контрнаступ і головний удар в даний час здійснюється на південному сході країни. Операція, в разі успіху, може зайняти від одного до трьох тижнів. При цьому інші сили ЗСУ залишаються в резерві.

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