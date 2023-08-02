'Важкий і тривалий': у Пентагоні дали прогноз на контрнаступ ЗСУ

Речник Пентагону наголосив, що контрнаступ ЗСУ може затягнутися в часі.

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У Пентагоні розповіли про контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

У Міністерстві оборони США вважають, що контрнаступ Збройних сил України буде важким і тривалим. Разом з тим США продовжуватимуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

"Ми продовжуємо спостерігати за тим, як просувається контрнаступ. Для ЗСУ це була і буде важка боротьба. Наша увага зосереджуватиметься на контактах з ними, на спілкуванні з нашими союзниками й партнерами, аби переконатися, що, коли у них виникають потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати", - сказав під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, йдеться на сайті Держдепу США.

Райдер нагадав слова міністра оборони США Ллойда Остіна щодо контрнаступу. Він наголошує, що "це буде марафон, а не спринт". Тобто йдеться про те, що контрнаступ ЗСУ може затягнутися в часі.

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Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили, що ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Наступальні дії українські військові ведуть на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

ЗСУ у жорстоких боях відбивають атаки окупантів. Ганна Маляр розповіла, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксують збільшення ворожих обстрілів.

Представник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Орехово-Василівки.

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