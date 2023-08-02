ЗСУ вибили окупантів з позицій біля Авдіївки - Генштаб

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Наступальні дії українські військові ведуть на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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ЗСУ вибили росіян з позицій біля важливого населеного пункту на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут Донецької області. Російські окупанти були змушені відійти з позицій в районі південніше Андріївки. Про це йдеться у свіжому зведенні, опублікованому на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище на північ і захід від Кліщіївки, а також на північний захід від Курдюмівки. Важкі бої тривають.

Наступальні дії українські військові ведуть на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на зайнятих рубежах, завдають значних втрат противнику.

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"Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Водночас противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіє резерви", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, на Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, передає Military Media Center.

Також повідомляється, що українські війська вибили росіян із позицій біля Авдіївки.

"Під час ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій у районі на південь від Авдіївки", - сказав Ковальчук.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України вибили російських окупантів з позицій під Орехово-Василівкою на Бахмутському напрямку. Про це повідомив представник Генштабу Андрій Ковальов.

Українські військові пішли у контрнаступ пізніше, ніж планувалося. Спочатку ЗСУ повинні були почати потужні атаки навесні цього року. У цьому зізнався президент України Володимир Зеленський. За його словами, захисники України не змогли піти навесні в контрнаступ через брак боєприпасів і техніки.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ, повідомляє The Washington Post. Зокрема, проводити наступ швидко також заважає відсутність ефекту раптовості, який був тоді, коли захисники України досить швидко звільнили від окупантів великі території на Харківщині.

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