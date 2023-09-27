Злякався і викликав поліцію: російському пропагандисту підкинули страшний подарунок

Пропагандист Тимофій Сергійцев знайшов у себе на порозі свинячу голову.

https://glavred.net/show/ispugalsya-i-vyzval-policiyu-rossiyskomu-propagandistu-podkinuli-uzhasayushchiy-podarok-10504030.html Посилання скопійоване

Під двері російського пропагандиста вивалили свинячу голову / Колаж: Главред, фото: РИА Новости, pixabay

Російський пропагандист Тимофій Сергійцев отримав несподіваний подарунок, який підкинули прямо до його квартири - голову свині. Після знахідки такого сюрпризу на власному порозі, він так злякався, що не зміг обійтися без поліції. Про це повідомляє NEWS.ru.

Співробітник російського агентства Russia Today, яким керує пропагандистка Маргарита Симоньян, знайшов свинячу голову в чорному пакеті. Він також поскаржився на нібито неодноразові погрози від невідомих людей.

Що відомо про Тимофія Сергійцева

Російський пропагандист Сергійцев, який працює на Симоньян, відомий своїми закликами до масового вбивства українців. Він написав скандальну статтю "Що Росія повинна зробити з Україною?" після того, як ЗСУ вигнали окупантів з Київської області.

відео дня

Він цинічно говорив про те, що "Україна повинна бути ліквідована як нація і як держава, роздроблена на окремі народні республіки". Ці "республіки" нібито повинні бути під контролем РФ.

Нагадаємо, раніше місцевий топовий пропагандист Володимир Соловйов вельми розлютився після жарту гумориста Максима Галкіна, яка була присвячена голові іншої російської пропагандистки-Ольги Скабєєвої.

Раніше фанатка путінського режиму і війни проти України Симоньян заявила, що вважавши, що вона, і ще один кремлівський зливний бачок Володимир Соловйов стануть наступними після Дугіної, Татарського і Прилєпіна.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.