В Україні розклали по поличках, чи зможе РФ 'перемогти' до 2025 року

РФ намагається створити ілюзію, про "непереможність" окупантів.

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РФ не зможе перемогти Україну до 2025 року / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот з відео

Міністр оборони РФ зробив прогноз про терміни війни в України і заявив, що окупанти вбиватимуть українців до 2025 року. Однак насправді Москва шукає шляхи заспокоєння глибинного народу через крах "СВО". Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Черговою брехливою обіцянкою Кремль, намагається заспокоїти російське суспільство, яке дезорієнтоване і зневірене через нерозуміння реалій і подальших перспектив війни", - йдеться у повідомленні.

Росіяни створюють ілюзію, як це було із заявами про "взяття Києва". Водночас окупанти ще не досягли оголошених цілей.

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В Україні переконані, що РФ може швидко завершити війну. Для цього Кремлю треба дати наказ про виведення ворожих військ з України.

"Провал авантюри Путіна очевидний. Росію чекає неминуча поразка ... Затягування Кремлем війни лише збільшує масштаби майбутньої катастрофи Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Волкер сказав, що допоможе закінчити війну. Захід не повинен звертати увагу на те, скільки для них коштує день війни в Україні, адже ціна програшу буде набагато більшою, підкреслив ексспецпредставник Держдепу.

Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин і Путін і як це вплине на війну. Кім зробив різку заяву про Україну, цим остаточно означивши свою політичну і військову підтримку Росії.

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