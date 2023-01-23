ЗСУ атакували окупантів: Росія зазнала величезних втрат під час наступу

Внаслідок бойового зіткнення окупантів з підрозділами українських Сил оборони втрати загарбників склали понад 50 осіб.

ЗСУ, війська РФ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Міноборони РФ

ЗСУ завдали потужного удару по військах Росії на Запорізькому напрямку. Як повідомляє Генштаб, в результаті чого втрати росіян досягли понад півсотні людей.

"Російські окупанти продовжують безславно вмирати в Україні. Протягом 20-21 січня ворог проводив наступальні дії на запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків" - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що внаслідок бойового зіткнення окупантів з підрозділами українських Сил оборони втрати загарбників склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні.

ЗСУ знищили 9 одиниць озброєння і військової техніки РФ різного типу, в тому числі танк, 6 одиниць БМП і бронеавтомобіль "Тигр". Ще 4 одиниці пошкоджені.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

Читайте також: