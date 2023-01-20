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ЗСУ знищили комбрига-артилериста окупантів – полковника РФ

20 січня 2023, 09:53
Українські воїни ліквідували начальника ракетних військ і артилерії 1-ї танкової армії РФ.
Георгій Шуваєв
Георгій Шуваєв / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера окупаційних військ РФ.

Про результативні дії захисників України повідомляє в Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

За його даними, українські воїни ліквідували начальника ракетних військ і артилерії 1-ї танкової армії, командира 288 артилерійської бригади російських окупантів полковника Георгія Шуваєва.

"Штірліц" також опублікував фотографію знищеного офіцера РФ.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

Читайте більше:

російські війська Анатолій Штефан війна Росії та України
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