Вступ України до ЄС: коли відбудеться перший кластер перемовин - Зеленський

Вже сформовано необхідну архітектуру для переговорного процесу з ЄС.

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Вступ України до ЄС / колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay

Ключові тези із заяви:

Перший кластер переговорів про вступ до ЄС розпочнеться в 2025 році

Скоро завершиться процедура скринінгу законодавства України

Інші кластери переговорів проводитимуться без зволікань

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший кластер переговорів про вступ до Європейського Союзу розпочнеться на початку наступного року. Про це він заявив під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді.

За словами президента, Україна досягла найвищого рівня близькості з ЄС та НАТО за всю історію незалежності.

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Він також підкреслив, що вже сформовано необхідну архітектуру для переговорного процесу з ЄС.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

"Ми маємо рухатись швидше, рухатись динамічно уперед і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 2025 року ми готуємося відкрити перемовини щодо першого кластеру… Другий та всі інші кластери – без зволікань", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна прагне стати "найшвидшою" країною у процесі вступу до Європейського Союзу.

Переговори про вступ України до ЄС - відео:

Вступ України до ЄС - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Єврокомісар із питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна зможе впродовж наступних п'яти років стати членом Європейського Союзу, але лише за умови виконання всіх необхідних реформ.

Варто додати, що Україна виконала всі необхідні умови, які раніше були невиконаними і визначені у висновку Європейської комісії 2022 року. У 2025 році Єврокомісія сподівається на старт переговорів про вступ до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський також говорив, що Україна може стати членом Європейського Союзу швидше, ніж очікується. Для інших країн процес вступу в ЄС міг тривати близько 10 років.

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