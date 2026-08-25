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Як Трамп привітав українців з Днем Незалежності - Зеленський вказав на нюанс

Юрій Берендій
25 серпня 2026, 11:58
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Привітання Трампа з Днем незалежності підкреслило підтримку України. У привітанні Трампа Зеленський побачив важливий сигнал про захист людей і мир.

Як Трамп привітав українців з Днем Незалежності - Зеленський вказав на нюанс
Трамп привітав Україну з Днем Незалежності - Зеленський вказав на важливий нюанс / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Трамп привітав Україну з 35-річчям незалежності
  • У листі президент США закликав до тривалого миру

Президент США Дональд Трамп привітав Україну з 35-ю річницею відновлення незалежності та закликав використати цей момент для досягнення тривалого миру. Володимир Зеленський окремо звернув увагу на слова американського лідера про захист України та її майбутнє як суверенної держави. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

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У своєму листі Трамп наголосив на 35 роках дипломатичних відносин між США та Україною та назвав їх основою міцної дружби двох держав. Американський президент також відзначив стійкість українців і заявив про впевненість у майбутньому країни.

"Завдяки мужнім, відважним і талановитим людям ви побудували велику країну. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати захоплюються вашим незламним духом, вшановують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації", - йдеться у листі Трампа.

Окремо президент США порушив питання завершення війни та подальшого розвитку України. За його словами, домовленості мають відкрити можливості для країни та наступних поколінь.

"Давайте скористаємося цією нагодою, щоб покласти край конфлікту та побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь", - заявив Трамп.

Допис Володимира Зеленського
Допис Володимира Зеленського / Скріншот

Зеленський пов’язав американську підтримку із необхідністю захистити українців від російських ударів. Він підкреслив, що слова Трампа сприймає як позитивний сигнал на тлі війни.

"Ці слова, подібно до звуку запуску ракети Patriot PAC-3, піднімають нам настрій і дають надію, що життя людей можна захистити від жорстоких атак Росії і що можна досягти гідного миру", - зазначив Зеленський.

Президент України також подякував Трампу та американцям за привітання і підтримку.

Як Трамп привітав українців з Днем Незалежності - Зеленський вказав на нюанс
ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Чи може Трамп вийти з процесу врегулювання війни РФ проти України - коментар експерта

Президент США Дональд Трамп може або дистанціюватися від війни в Україні, переклавши відповідальність на Європу, або навпаки заявити про подальшу підтримку Києва. Водночас можливості Вашингтона щодо посилення української ППО можуть бути обмежені власним дефіцитом ракет. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Подальша політика Трампа щодо України може залежати не лише від його політичного рішення, а й від наявних ресурсів США. Семиволос припускає кілька можливих сценаріїв для Вашингтона.

"Трамп може сказати: це європейське питання, розбирайтеся самі. А може, навпаки, - заявити про підтримку України. Але як саме підтримати? Надати більше "Патріотів"? У цьому я сумніваюся. Американці й самі зіткнулися з дефіцитом цих систем. І, наскільки мені відомо, саме через це вони значною мірою скоротили активні бойові дії", - сказав Семиволос.

Окремо експерт звернув увагу на ситуацію з американськими запасами засобів протиповітряної оборони. За його словами, саме нестача відповідних боєприпасів може бути одним із чинників, які впливають на рішення Пентагону.

"Саме так. Я можу помилятися, адже я не був там. Але, принаймні, якщо вірити серйозним аналітикам, у Пентагоні зараз дійсно існує занепокоєння через брак ракет для систем протиповітряної оборони", - додав Семиволос.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Політика Білого дому щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ФБР у травні 2017 року таємно відкрило кримінальне розслідування проти Дональда Трампа. Білий дім оприлюднив внутрішні документи, які стосувалися справи Oxferd Comma. Справу закрили 9 квітня 2019 року без виявлення доказів зв'язків Трампа з Росією.

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді щодо передачі Україні систем Patriot. Він підкреслив, що США наразі відновлюють власні арсенали і при цьому коментував питання про постачання, зокрема відзначивши обсяги попередніх передач. За його словами, попередня адміністрація передала боєприпасів на суму 300 мільярдів доларів.

Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер перенесли візит до Києва. Журналіст Алекс Рауфоглу повідомив про відкладений візит до України у зв'язку з безпековою ситуацією. Перенесення поїздки пояснили посиленням ракетних та дронових ударів по Києву минулого тижня.

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Про персону: Ігор Семиволос

Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець.

Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень.

Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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