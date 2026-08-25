Україна стане "європейським тигром": названо головну умову відновлення економіки

Україна після війни може різко прискорити економічне зростання.

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Відновлення України - що може перетворити країну на "економічного тигра" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Володимир Огризко:

Україна може повторити успіх повоєнного економічного відновлення

Ключовою перевагою країни стануть інвестиції та людський потенціал

Україна може швидко відновити зруйновану промисловість і перетворитися на нового "європейського тигра", якщо після війни країна отримає масштабний приплив міжнародних інвестицій. Про це повідомив керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду.

Попри втрату частини промислових підприємств через окупацію та руйнування, перспективи відбудови залежатимуть насамперед від обсягів зовнішнього фінансування. За словами дипломата, міжнародна спільнота вже обговорює значні програми підтримки України.

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"Все це відновиться, якщо в Україну надійдуть інвестиції. А вони надійдуть: на відновлення планують витратити величезні суми, і про це говорять щороку на конференціях з питань відновлення, остання з яких відбулася в Гданську. Плани дуже серйозні", - зазначив Огризко.

Як приклад він навів післявоєнний досвід Німеччини, яка змогла відбудувати економіку за міжнародної підтримки. На думку Огризка, Україна також може стати одним із головних напрямків для великого іноземного капіталу.

"Згадайте, що сталося з Німеччиною після Другої світової війни, коли їй допомогли стати на ноги. Ось і Україна має стати країною, яка буде "вбирати" іноземні інвестиції", - наголосив він.

Огризко переконаний, що прихід великого бізнесу дасть змогу відновити не лише окремі підприємства, а й цілі виробничі напрямки у стислі терміни.

"Якщо міжнародний бізнес прийде в Україну з грошима, будь-яка промисловість стане на ноги, причому дуже швидко", - зазначив дипломат.

Водночас майбутнє української економіки, на його думку, не обмежуватиметься традиційними секторами. Окремі можливості країна має у високотехнологічних сферах, де важливу роль відіграватиме інтелектуальний потенціал українців.

"Підкреслюю, це лише традиційні галузі. А у нас є й яскраві уми, які відкриють перспективи і для штучного інтелекту, і в усьому, що пов’язано з новітніми технологіями. Така країна не може опинитися на задвірках історії, а стане новим потужним європейським тигром. Я в це абсолютно вірю", - підкреслив Огризко.

Курс долара / Інфографіка: Главред

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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