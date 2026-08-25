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Суд ухвалив рішення у справі ексзаступниці голови Офісу президента - що відомо

Юрій Берендій
25 серпня 2026, 10:46
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Ірина Мудра залишиться під вартою з альтернативою застави 20 млн грн.
Суд ухвалив рішення у справі ексзаступниці голови Офісу президента - що відомо
Ірина Мудра під вартою: ВАКС визначив заставу у 20 млн грн / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • ВАКС відправив Ірину Мудру під варту із заставою 20 млн грн
  • Суд визначив низку обмежень у разі внесення застави

Вищий антикорупційний суд відправив колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру під варту на 60 днів з альтернативою застави у 20 млн грн. Прокурор САП просив значно більшу суму - 150 млн грн. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд під час трансляції засідання, яку вело Суспільне.

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У разі внесення застави суд зобов'язав Мудру прибувати за першою вимогою детектива, прокурора або суду. Також їй заборонять без дозволу залишати Київ та Київську область і спілкуватися зі свідками, підозрюваними та потерпілими у справі.

Окремо суд заборонив їй відвідувати приміщення ТОВ "Будмонтажсервіс-1", ТОВ "Філософія девелопмента" та ТОВ "Регіональні ресурси". Експосадовиця також має здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На запитання про можливість сплатити 20 млн грн Мудра відповіла, що частину суми має сама, а решту розраховує залучити за допомогою знайомих і друзів.

"В мене є багато друзів, і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося", - сказала Мудра.

Перед рішенням суду експосадовиця просила не застосовувати до неї тримання під вартою. Вона наголошувала на готовності виконувати всі процесуальні вимоги та наполягала, що ризики, на які посилувалася сторона обвинувачення, не мають достатніх підстав.

"Прошу суд відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вважаю, що як для підозри, так і для заявлених ризиків відсутні підстави, а отже, і для застосування до мене будь-якого запобіжного заходу. Якщо суд дійде іншого висновку, я прошу обрати такий запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою", - сказала Мудра.

Вона також звернула увагу суду на те, що під час обшуку не чинила опору, не переховувалася та не намагалася знищити або приховати майно чи документи. Мудра повідомила, що не має судимостей і виховує малолітню дитину 2018 року народження.

Окремим питанням стала заява прокурора САП Віталія Гречишкіна про нібито передачу Мудрій майже 4 млн доларів. Експосадовиця заперечила отримання цих коштів у будь-якій формі.

"І я ніколи не отримувала від Микитася 4 мільйонів доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі. У матеріалах немає вилученої готівки, немає банківського переказу на мій рахунок, немає розписки. Немає жодного свідчення про сам факт передачі мені цих коштів", - заявила Мудра.

Мудру підозрюють у межах операції "Форест Гамп". За версією слідства, йдеться про рейдерське захоплення компаній із використанням зламів державних реєстрів, а також спроби змусити керівництво Мін'юсту вчинити певні дії всупереч судовим заборонам.

Викриття корупції в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національне антикорупційне бюро повідомило про спецоперацію, у рамках якої викрили злочинну організацію за участі посадовців та депутатів. Слідчі оприлюднили матеріали спецоперації під назвою "Форест Гамп" і описали схему рейдерства та легалізації коштів. За повідомленням, восени 2025 року учасники захопили активи вартістю 248 млн грн.

До цього, Центр протидії корупції повідомляв про розгляду питання щодо обрання запобіжного заходу колишній віцепрем’єрці Ользі Стефанішиній. За інформацією джерел, їй вручили нову підозру від НАБУ.

НАБУ і САП повідомили про підозру Герману Галущенку та розширили коло підозрюваних у справі "Мідас". Детективи розкрили схему легалізації коштів у рамках справи "Мідас" і встановили механізми переказу коштів через фонди. За даними слідства, на рахунки фонду перерахували понад $7,4 млн.

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Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) - вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року.

Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.

Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.

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