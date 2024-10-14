Вступ КНДР у війну проти України: як може змінитися ситуація на фронті - Дикий

Російські окупанти вже залучили групи військових радників з Північної Кореї.

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Наразі Кремль боїться повноцінно залучати війська КНДР на фронті / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот з відео

На фронті в Україні армія країни-агресора Росії відчуває нестачу живої сили вже протягом декількох місяців. Тому Кремль усіма способами намагається залучити до війська новобранців, навіть з інших країн.

Появу корейців на фронті прокоментував в етері телеканалу FREEДОМ екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, наразі не йде мова про залучення саме корейських військ.

"Річ у тім, що поки що працюють групи військових радників, які обслуговують пускові установки балістичних ракет, які, власне, передала Корея Росії. Але ще з часів холодної війни склався такий певний консенсус, який ніхто ніколи публічно не оголошував, але всі дотримувалися, що участь саме військових радників, які обслуговують якісь складні системи озброєння, не вважається прямим вступом країни у війну", - пояснив він.

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Однак, якщо Росії таки вдасться залучити корейські війська до боїв безпосередньо у складі піхотних груп, це можна буде вважати, за словами Дикого, прямим вступом КНДР у війну.

"Тобто якщо на фронті з’являться саме корейські солдати, які підуть в атаку на наші позиції, це означатиме, що проти нас уже воює не одна країна. Офіційно - неважливо, оголосять вони це чи ні, але поява корейських солдатів означатиме, що КНДР вступила у війну на боці Російської Федерації, що проти нас уже мінімум дві країни", - додав військовий.

Дикий не виключає, що КНДР може стати першою з країн, яка повноцінно вступить у війну на боці агресора РФ. І це для України може створити додаткові проблеми, адже КНДР може відчутно поповнити ряди російської армії, до того ж корейські солдати звикли беззаперечно виконувати будь-які накази.

Однак такий сценарій може спровокувати західних союзників України до різкої відповіді, чого побоюються, скоріш за все, в Кремлі, тому наразі КНДР утримується від прямої участі у війні.

НАТО VS Вісь зла / Інфографіка: Главред

Хто такий Євген Дикий? Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Допомога військами КНДР агресору Росії - що відомо

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомляли, що в Україні воюють солдати з Північної Кореї, частина з яких проходить підготовку в Росії для можливого подальшого розгортання разом із російськими військами.

Напередодні заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін також заявив, що окремі військові фахівці з Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з армією країни-агресора РФ.

Раніше ветеран АТО Тарас Чмут попередив, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні. За його словами, КНДР може допомогти країні-агресору РФ у великому мобілізаційному ресурсі і не виключено, що військова допомога Північної Кореї зможе призвести до прориву ворога на одній із ділянок фронту.

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