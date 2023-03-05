Бунт морпіхів РФ: окупанти відмовляються йти в наступ

Окупанти РФ масово залишають райони ведення бойових дій, повідомила Ганна Маляр.

Окупанти відмовляються йти в наступ, каже Ганна Маляр / колаж фото Міноборони України, Міноборони РФ

Російський окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат в живій силі, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені тяжкопораненими, їх евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється. Про це вона написала в Telegram-каналі.

"З метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками. Разом з тим, інформація про реальні втрати росіян швидко поширюється серед військовослужбовців і деморалізує особовий склад противника. Зокрема, добровольчий козачий загін, який прибув для посилення 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування", — йдеться в повідомленні.

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Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника, каже вона.

"У зв'язку з цим командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового і карального характеру, намагаючись поліпшити стан військової дисципліни і запобігти випадкам масового покидання районів ведення бойових дій", — додає Маляр.

Бунти у лавах окупантів

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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