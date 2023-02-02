РФ перекинула на Донбас спецсили для придушення бунтів окупантів

Спецпідрозділи РФ повинні придушувати бунти серед російських окупантів на Донбасі.

Окупанти перекинули на Донбас загони "СОБР" / Facebook / rosgvard

Окупанти РФ перекинули на Донбас спеціальні підрозділи швидкого реагування зі складу "СОБР" Росгвардіі.

Як пояснив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський в ефірі національного телемарафону, спецпідрозділи повинні придушувати бунти серед російських окупантів на Донбасі.

"Вчора стало відомо, що на Донецькому напрямку з російського боку під'їхав підрозділ "СОБР". Це пов'язано не зі штурмовими діями, а з морально-психологічним станом військ. Цей підрозділ прибув, щоб придушувати бунти", - підкреслив він.

За його даними, позавчора в районі Вугледара Донецької області російські морські піхотинці спробували штурмувати позиції ЗСУ, проте отримали відсіч: "Після чого 10 осіб з цього підрозділу здалися в полон. Досить велика кількість росіян загинула".

Дмитрашковський звернув увагу на те, що 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка зараз воює на цьому напрямку, відновлювалася вже тричі. При цьому навесні 2022 року окупанти з цієї бригади відзначилися особливою жорстокістю та мародерством у Бучі та Ірпені.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку додав, що вдруге бригада засвітилася на Донецькому напрямку, там також вона була фактично розбита.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

Інші новини: