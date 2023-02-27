Бунт іркутських мобілізованих: окупантів кидають на штурм як витратний матеріал

Своє звернення окупанти, що збунтувалися, адресували диктатору Володимиру Путіну.

Мобілізовані РФ влаштували бунт на Донбасі / theins.ru

Іркутські мобілізовані, які беруть участь в агресії проти України, збунтувалися і записали нове звернення, в якому поскаржилися на те, що їх відправляють на передову без підготовки і погрожують кинути в авангард як витратний матеріал.

Своє звернення вони адресували диктатору Володимиру Путіну. Текст звернення вони передали до редакції видання "Люди Байкалу".

Автори звернення - окупанти з полку 1439, другого батальйону. Вони знаходяться в підпорядкуванні так званої "Першої слов'янської бригади" терористичної "ДНР".

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За словами мобілізованих, їм надходять погрози командування, коли немає можливості виконати наказ.

"Приклад: поїдете за статтею за дезертирство, у вас будуть неприємності з комендатурою і військовою поліцією, ми розформуємо вас по дві людини і відправимо в наступ, з якого ви не повернетеся", — йдеться у зверненні.

Також вони повідомляють, що евакуаційні групи "ДНР" забирають тільки своїх бійців і тільки з легкими пораненнями. Важко поранених і знищених російських військових не евакуюють, бо "бояться втратити техніку".

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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