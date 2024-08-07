"Може бути трагічний кінець": названо можливі терміни закінчення війни

Війна в Україні в кращому разі може закінчитися через півроку.

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Війна в Україні може закінчитися через півроку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Війна в Україні може закінчитися вже за півроку. Про це під час чату на Главреді заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він вважає, що війна триватиме ще півроку "в кращому випадку". Після цього будуть проведені переговори, які приведуть до перемир'я.

Водночас у нього є і негативний сценарій.

"У гіршому - ще два-три роки. Це за умови, що не згорнеться потік допомоги", - сказав Золотарьов.

Політолог висловлює свої побоювання. Він каже, що для України "все може закінчитися швидко і трагічно", якщо Захід не передаватиме Україні військову допомогу.

Дивіться відео з чатом Андрія Золотарьова на Главреді:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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