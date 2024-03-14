Усе у вогні, є загиблі та постраждалі: 'шахед' влучив у житловий будинок на Вінниччині

Внаслідок "прильоту" по житловому будинку постраждали мінімум три людини.

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Росіяни вдарили "шахедом" бо житловому будинку на Вінниччині / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ДСНС

Російські окупанти атакували Україну "шахедами". Частина з них полетіла у Вінницьку область. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни вдарили "шахедом" бо житловому будинку на Вінниччині / фото: скріншот

На Вінниччині пролунали потужні вибухи. Один із безпілотників вдарив по житловому будинку, там спалахнула дуже сильна пожежа. Про це повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

На місце влучання прибули всі відповідні служби. Внаслідок атаки російського безпілотника постраждали щонайменше три людини, їх госпіталізували.

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"Прохання не нехтувати сигналами повітряної тривоги! До відбою всім перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких!" - написав Борзов.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ обстріляла Донецьку область. Окупанти здійснили артилерійський обстріл і удар БПЛА в Донецькій області, у Херсоні вдарили авіабомбою по будинку.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Україну, використовуючи 37 БПЛА типу "Shahed", одну зенітну керовану ракету С-300 і дві керовані авіаційні ракети Х-59. Засоби протиповітряної оборони України збили 33 російських дрони.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти атакували Харківську область, здійснивши удари з систем реактивного залпового вогню по місту Куп'янськ. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб - чоловік і жінка.

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