Усі плачуть і обіймаються: пронизливі відео зустрічі військових зі своїми рідними

Україна повернула з російського полону 95 захисників, серед яких є бійці "Азова".
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В Україну повернулися 95 захисників, які тривалий час перебували в російському полоні. Серед них є і бійці з полку "Азов". У Мережі вже розлетілися зворушливі відео з першої зустрічі військових зі своїми близькими одразу після повернення з полону.
На кадрах видно, як рідні одразу підбігли до своїх героїв. Усі вони так раді бачити одне одного, що не можуть стримати емоції. Батьки, діти, будь-які дівчата та дружини - безмежне щастя переповнювало кожного.
Дивіться відео з поверненням українських військових із російського полону:
Навіть самі військові, які повернулися з полону, не могли повірити, що вони нарешті перебувають вдома на рідній землі.
відео дня
Дивіться відео з поверненням українських полонених із російського полону:
Ті, хто не міг одразу зустрітися зі своїми близькими особисто, почули їхній голос телефоном. Це були найочікуваніші дзвінки за весь час перебування в полоні.
Додому вдалося повернути 20 бійців, яких Росія незаконно засудила до довічного ув'язнення, а також ще 28 захисників, які отримали тривалі "терміни".
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Дмитро Лубінець
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Володимир Зеленський
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Володимир Зеленський
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Володимир Зеленський
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Володимир Зеленський
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Володимир Зеленський
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Володимир Зеленський
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Володимир Зеленський
Україна повернула 95 захисників із російського полону фото: Володимир Зеленський
Серед звільнених 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів. Це нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки і оборони. Багато бійців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень. Також вони мають велику втрату ваги через тортури та недостатнє харчування.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення додому повернулося 3767 українців.