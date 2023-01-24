Все охоплено димом: у Маріуполі казарму з 200 окупантами відвідала потужна "бавовна"

У цій казармі базувалося 200+ окупантів кавказької зовнішності, повідомив Андрющенко.

Російські військові / Міноборони РФ, pixabay

24 січня в Маріуполі сталася "бавовна" в казармі з 200 російськими окупантами. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, на місце прибули багато "швидких" і надзвичайників.

"Маріуполь. Бавовна. Сьогодні приблизно о 18:00 відвідала саме казарму окупантів, яку напередодні маркували члени групи Маріупольського опору", – йдеться в заяві чиновника.

Він зазначив, що на місці інциденту все охоплено димом. Туди прибули чимало "швидких" і працівники "МНС" окупантів.

"У цій казармі базувалося 200+ окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадировців. Встановити кількість втрат ворога поки не можливо, але що вони є і немаленькі — поза всяким сумнівом", — повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що це - тільки початок і "далі буде більше".

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі в межах металургійного заводу імені Ілліча раптово загорілася приміщення, в якому розташувалася група російських військових окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він же виклав відповідне відео.

За його інформацією, за цією диверсією стоять учасники руху "Маріупольський опір".

"У Маріуполі горить приміщення розташування російських військових, розташоване на території ММК імені Ілліча. Маріупольський опір повідомляє про успішну диверсію з підпалу", - написав Андрющенко.

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