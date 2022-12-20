"Небезпека для росіян поруч": у Маріуполі партизани підпалили базу окупантів

Повідомляється, що в будівлі палають і особисті речі російських окупантів, і все, що вони встигли награбувати.

У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів / скріншот з відео, фото УНІАН

У тимчасово окупованому Маріуполі у межах металургійного заводу імені Ілліча раптово загорілася приміщення, в якому розташувалася група російських військових окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він же виклав відповідне відео.

За його інформацією, за цією диверсією стоять учасники руху "Маріупольський опір".

"У Маріуполі горить приміщення розташування російських військових, розташоване на території ММК імені Ілліча. Маріупольський опір повідомляє про успішну диверсію з підпалу", - написав Андрющенко.

Чиновник також процитував повідомлення від учасників опору, в якому вони заявляють, що палають особисті речі російських окупантів − і все, що вони встигли награбувати.

"На ММК ім. Ілліча горить будівля окупантів. Речі, награбоване - все тлін. Буквально. Причину пожежі уточнювати вголос не будемо, але поважніше треба, панове окупанти, поважніше. Небезпека для росіян - вона скрізь. Рядом. І завжди дуже несподівано", - підкреслили партизани.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Михайло Діанов, який дуже сильно постраждав в російському полоні, передав 3 мільйони грн, зібраних українцями на його лікування, "Асоціації сімей захисників "Азовсталі"".

"Як я і обіцяв починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Перші 3 млн гривень я перевів "Асоціації сімей захисників "Азовсталі"". Організацією керують в тому числі самі азовстальці, і вони знають, яким сім'ям зараз найбільше потрібна допомога ", – сказав він.

До того, 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. До їх числа увійшли і Катерина Поліщук разом з Дмитром козацьким.

Зокрема, в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Ердогана знаходяться Денис Прокопенко "Редис", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офіцери з командного складу полку "Азов".

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