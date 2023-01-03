П'яна бійня в Маріуполі: буряти та росіяни влаштували криваві розбірки

П'яні буряти застосували зброю і один з них убив російського військового.

Буряти і росіяни влаштували перестрілку в Маріуполі / Байкал Daily / Сергій Тарасенко

Поміж російськими окупантами в Україні продовжують відбуватися конфлікти і перестрілки, спровоковані надмірним вживанням міцних напоїв.

Зокрема, російські окупанти також влаштували в Маріуполі погоню із застосуванням стрілецької зброї. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко в Telegram.

Він зазначає, що 2 січня, в окупованому Маріуполі буряти і російські окупанти почали стріляти один в одного, в результаті чого застрелили одного з росіян.

За даними радника міського голови Маріуполя, інцидент стався в Кальміуському районі міста.

Андрющенко додав, що обидві сторони конфлікту були нетверезими після того, як відзначали Новий рік. Буряти застосували зброю і один з них убив російського військового.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі в межах металургійного заводу імені Ілліча раптово загорілася приміщення, в якому розташувалася група російських військових окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він же виклав відповідне відео.

За його інформацією, за цією диверсією стоять учасники руху "Маріупольський опір".

"У Маріуполі горить приміщення розташування російських військових, розташоване на території ММК імені Ілліча. Маріупольський опір повідомляє про успішну диверсію з підпалу", - написав Андрющенко.

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