Атака на аеродром Бельбек: у Севастополі паніка через потужні вибухи

У місцевих Telegram-каналах опублікували кадри нібито роботи систем протиповітряної оборони.

У Севастополі гримлять вибухи / t.me/s/chp_sevastopol

У захопленому РФ Севастополі в Криму вранці в понеділок, 16 січня, прогриміли вибухи. Повідомляється про роботу засобів ППО.

Система ППО нібито спрацювала через "атаку безпілотника", заявив призначений окупантами гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

"Знову атака безпілотників. Системи ППО збили БПЛА над морем у напрямку до Бельбека", - написав він.

Нагадується, що над морем нібито вже збито три безпілотники.

Разом з тим в місцевих Telegram-каналах опублікували кадри нібито роботи систем протиповітряної оборони.

Додамо, що за повідомленнями місцевих Telegram-каналів, атаки БПЛА в Севастополі фіксувалися також вночі.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, раніше в Севастопольській бухті стався пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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