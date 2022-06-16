Всі мости через Сіверський Донець зруйновано, ситуація складна для ЗСУ і мирних жителів - розвідка

Всі мости через Сіверський Донець зруйновано / скріншот

Ситуація в Сєвєродонецьку Луганської області залишається вкрай складною для українських сил і мирних жителів, що залишилися на схід від річки Сіверський Донець. Всі основні мости через річку, що зв'язують Сєвєродонецьк з територією, підконтрольною Українї, найімовірніше, зруйновано.

Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки в Twitter Міноборони Великої Британії.

"Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину своїх бойових частин, які спочатку утримували місто", - йдеться в повідомленні.

Оскільки мости, імовірно, зруйновані, Росії тепер доведеться або навести переправу через річку, або наступати через фланги, щоби перетворити тактичну вигоду в оперативну перевагу.

"Бойові сили Росії на Донбасі, найімовірніше, діють у складі все більш розрізнених і сильно недоукомплектованих груп. За твердженням української влади, деякі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які зазвичай складаються з 600-800 осіб, змогли зібрати всього 30 солдатів", - повідомили в розвідці Британії.

Також повідомляється, що для обох сторін, що борються в містах на передовій, бої, ймовірно, все частіше переходять до невеликих груп військ, які зазвичай діють в пішому порядку.

"Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага в кількості танків, стають менш актуальними в цьому середовищі. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування", - йдеться в повідомленні.

Зведення британської розвідки за 16 червня / twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, у звіті британської розвідки, опублікованому 15 червня, говорилося, що російська армія зараз контролює більшу частину Сєвєродонецька, але це не ті "успіхи", на які розраховував Кремль, починаючи війну.

Вранці 16 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати підрозділи ЗСУ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Ворог не припиняє спроби встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Інші новини: