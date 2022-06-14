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Сєвєродонецьк сам "блокує" наступ окупантів - військовий експерт

14 червня 2022, 02:40

Експерт допускає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька в бік Лисичанська на нові позиції для того, щоб зберегти життя наших військовослужбовців.

Сєвєродонецьк
Сєвєродонецьк сам "блокує" наступ окупантів-військовий експерт / Луганська ОВО

Міська забудова Сєвєродонецька дозволяє ЗСУ в окремих місцях стримувати, а в окремих ‒ навіть блокувати агресорів з армії Росії. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко в коментарі "24 каналу".

За його словами, будівлі Сєвєродонецька в абсолютній більшості випадків дає можливість українським бійцям найкращі оборонні позиції - в першу чергу, в районі промислових зон міста. Плюс, на руку ЗСУ грає і те, що у російських агресорів мало досвіду в проведенні боїв в межах міста.

Але, каже Коваленко, оскільки у окупантів в Сєвєродонецьку як і раніше перевага над ВСУ і в ствольній артилерії, і в реактивній артилерії.

"Думаю так - якщо угруповання української армії не отримає потужної вогневої підтримки в промисловій зоні Сєвєродонецька, то перебування ЗСУ в цьому районі буде досить ризикованим", – зазначив Коваленко.

Мало того, каже експерт, він цілком допускає ‒ угруповання ЗСУ цілком може отримати наказ і відійде від Сєвєродонецька в бік Лисичанська ‒ для того, щоб зберегти життя бійців і зайняти нові, ще більш вигідні оборонні позиції.

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Нагадаємо, раніше Юрій Сак - радник керівника українського Міністерства оборони говорив - угруповання ЗСУ як і раніше контролюють завод хімічних речовин "Азот" (мало того - на території цього промислового підприємства знайшли притулок мирні жителі городяни).

"Ще один російський бліцкриг провалився через наполегливий опір українських солдатів", - зазначив Сак.

До того в США аналітики Інституту вивчення війни (ISW) говорили, що війська окупантів зуміли домогтися тільки невеликих результатів у своєму наступі на північ від міста Слов'янська (що на Донеччині).

Однак, як кажуть американські експерти - для того, щоб пробити оборону і "проломитися" в Слов'янськ, окупантам з Росії потрібно буде масово форсувати річку Сіверський Донець.

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Автор: Єгор Бунін
Сєвєродонецьк новини України війна Росії та України
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