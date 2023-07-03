"Все досягло точки кипіння": Кулеба озвучив жорстку позицію України через Саакашвілі

За словами Кулеби, 4 липня, вранці грузинський посол буде в Міністерстві закордонних справ і з ним проведуть відповідну розмову.

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Дмитро Кулеба про здоров'я Саакашвілі / Колаж Главред, фото mfa.gov.ua, скріншот

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що доручення президента Володимира Зеленського висловити протест і запропонувати виїхати з України грузинському послу є дуже жорсткою формою дипломатії.

За словами глави МЗС, після того, як з'явилися нові фотографії колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, все "досягло точки кипіння", тому Україна пішла на різкий, але справедливий крок.

"Знаєте, коли держава чимось незадоволена, перший рівень реакції - висловити протест. Другий рівень реакції - це відкликати свого посла на консультації. А третій рівень реакції, на кілька порядків вище по жорсткості, - це попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом. У дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада її заслуговує", - додав міністр.

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За словами Кулеби, 4 липня, вранці грузинський посол буде в Міністерстві закордонних справ і з ним проведуть відповідну розмову. Грузинський дипломат повинен консультуватися зі своїм урядом про те, куди йде країна і навіщо вона руйнує відносини з Україною.

"Ми вважаємо, що вони (влада Грузії - ред.) повинні припинити знущання над Саакашвілі і повернути його нам, оскільки він - громадянин України", - додав міністр.

Глава МЗС підкреслив, що влада Грузії хоче довести його до смерті і це бажання ґрунтується "виключно на особистій ненависті і помсти".

У чому звинувачують Саакашвілі

Експрезидент Грузії був затриманий у жовтні 2021 року, коли він після восьмирічної відсутності повернувся на батьківщину.

Йому висунули звинувачення в незаконному перетині кордону. Зараз Саакашвілі відбуває шестирічний термін у в'язниці. Ще три справи проти нього знаходяться на стадії розгляду.

У в'язниці стан колишнього лідера Грузії значно погіршився, він схуд, а медики попереджають, що Саакашвілі може бути прикутий до ліжка.

4 липня 2023 року з'явилися кадри з Саакашвілі. Помічниця Саакашвілі Дарина Чиж поділилася знімками експрезидента, демонструючи, в якому жахливому стані він зараз знаходиться.

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