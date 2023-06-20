"Це дівчинка": мама Саакашвілі назвала незвичайне ім'я своєї внучки від Ясько

Подробиці розповіла мама Міхеїла Саакашвілі і зізналася, що досі особисто не бачилася зі своєю онукою.

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Стало відомо, кого народила Єлизавета Ясько від Саакашвілі / Колаж: Главред, фото: Facebook / SaakashviliMikheil , instagram.com/lisa_yasko

Українська депутатка Єлизавета Ясько зустрічалася з заарештованим в Грузії Міхеїлом Саакашвілі. Жінка навіть народила від нього дитину. І ось стало відомо хто ж це і як навали малюка. Подробиці в ефірі "Сніданку з 1 + 1" розповіла мама Міхеїла Саакашвілі Ґіулі Аласанія.

Вона підтвердила, що Ясько дійсно народила дитину від її сина і це дівчинка. Однак їй поки так і не вдалося побачити свою внучку на власні очі.

"Ні, я не бачила (внучку – Главред). Це дівчинка. Звуть Жасмін", - розповіла мати Саакашвілі.

Вона додала, що підтримує спілкування з коханою свого сина телефоном.

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета Ясько зворушливо натякнула на те, що її дитина є "українським корінням" Міхеїла Саакашвілі.

Роман Саакашвілі і Ясько

1 жовтня 2021 року, після арешту Михайла Саакашвілі в соціальній мережі Facebook було опубліковано його відеозвернення , в якому політик розповів, що створив з Ясько нову сім'ю. Відео було записано до приїзду Саакашвілі до Грузії.

Дивіться відео про стосунки Ясько і Саакашвілі:

Народний депутат від партії "Слуга народу" Ясько розповіла, з Саакашвілі вона була на зв'язку до самого моменту затримання, додавши, що їх відносинам вже більше року. Вона навіть знайома з мамою Саакашвілі і одним з його синів.

Згодом Ясько зізналася, що познайомилась із Саакашвілі ще до того як Зеленський став президентом. Але стосунки у них почались не одразу, бо Ліза на той момент була у відносинах з іншим чоловіком. Ясько підкреслила, що Саакашвілі "не відбивав" її у колишнього бойфренда і вона з обома чоловіками була чесна.

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