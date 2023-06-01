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"Його українське коріння": народна депутатка народила дитину від Саакашвілі

Ангеліна Підвисоцька
1 червня 2023, 22:36 оновлено 1 червня, 22:47
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Жінка наголосила на тому, що нині вона вимушена виконувати функції і батька, і мами, бо батько дитини не може бути поруч.
Лиза Ясько и Саакашвили
Ліза Ясько народила дитину від Саакашвілі / Колаж: Главред, фото: Facebook/Saakashvili Mikheil, instagram.com/lisa_yasko

Нардепка Ліза Ясько народила дитину від колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який нині перебуває у в'язниці. Жінка натякнула на те, що саме ця дитина є "українським корінням" Саакашвілі. Чутливий пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook у День захисту дітей 1 червня.

Слід зазначити, що жінка не розсекретила стать дитини та прямо не написала про те, що саме колишній президент Грузії є батьком дитини. Однак про їхній роман вже давно було відомо. Також депутат не повідомила, коли саме відбулось народження дитини.

Ясько хвилюється через те, що батько дитини не може перебувати поруч з малюком.

"Ніколи собі не могла уявити, що поряд на свободі та в здоров’ї не буде батька дитини в дуже важливі моменти, які ми планували бути разом. Моя дитина - це моя любов. Для батька наша дитина - це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України ... По суті з батьків дитини - тільки ти у дитини є. Поряд тільки ти - мама, яка виконує за двох функції і мами і тата", - написала Ліза Ясько.

Жінка зізналась, що народження дитини вона уявляла зовсім інакше - не в умовах війни.

Лиза Ясько
Ліза Ясько народила дитину від Саакашвілі / фото: скріншот

Роман Саакашвілі і Ясько

1 жовтня 2021 року, після арешту Михайла Саакашвілі в соціальній мережі Facebook було опубліковано його відеозвернення, в якому політик розповів, що створив з Ясько нову сім'ю. Відео було записано до приїзду Саакашвілі до Грузії.

Дивіться відео про стосунки Ясько та Саакашвілі:

Народний депутат від партії "Слуга народу" Ясько розповіла, з Саакашвілі вона була на зв'язку до самого моменту затримання, додавши, що їх відносинам вже більше року. Вона навіть знайома з мамою Саакашвілі і одним з його синів.

Згодом Ясько зізналася, що познайомилась із Саакашвілі ще до того як Зеленський став президентом. Але стосунки у них почались не одразу, бо Ліза на той момент була у відносинах з іншим чоловіком. Ясько підкреслила, що Саакашвілі "не відбивав" її у колишнього бойфренда і вона з обома чоловіками була чесна.

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