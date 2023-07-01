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"Лишилися тижні": Саакашвілі спрогнозував кінець влади Путіна

Альона Вороніна
1 липня 2023, 17:21 оновлено 1 липня, 18:14
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Експрезидент Грузії назвав ознаку, яка вказує на наближення кінця перебування Путіна при владі в РФ.
Владимир путин, Михеил Саакашвили
Саакашвілі спрогнозував кінець влади Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У російського диктатора Володимира Путіна залишилися лічені тижні перебування при владі у країні-агресорці Росії.

Те, наскільки швидко він покине пост президента РФ, залежить великою мірою від просування українських військових на фронті. Про це заявив у Facebook експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який засуджений до позбавлення волі та перебуває в ув’язненні у Тбілісі.

Він вказав на ознаку, яка вказує на наближення кінця президентства Путіна.

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"Я дуже добре знаю Путіна і дивлюся ці дні і не пам'ятаю, щоб він був таким істеричним. Мені сьогодні зрозуміло, що у Путіна залишились тижні при владі. Потім буде короткий перехід і великий безлад. Наскільки швидко це станеться, значною мірою залежить від постійного просування України на полі бою", – зазначив Саакашвілі.

Він наголосив, що ще однією ознакою істерії, яка почалася у Путіна, є його візит у місто Дербент в Дагестані і "похід у народ", коли російський диктатор пішов до місцевих жителів обійматися і фотографуватися. Такий "похід у народ" главі Кремля влаштували у найвідсталішому, за словами Саакашвілі, регіоні країни-агресорки Росії.

"Прогрес (українців на полі бою – ред.) триває, українці повернуть Бахмут найближчими тижнями, досягнуть Азовського моря максимум у вересні та почнуть заходити у Крим. Захід у Крим – це кінець для Путіна", – наголосив експрезидент Грузії.

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко зазначив, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин своїм військовим заколотом "відкрив дверцята" і показав, що такі бунти в РФ можливі. Коли в Росії спалахне соціальний або політичний запит на це, то може з’явитися третя сила, яка повстане проти диктатора Володимира Путіна.

Український політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов говорив, що тривалість перебування Володимира Путіна при владі в країні-агресорі Росії залежить від того, які будуть зроблені висновки після військового заколоту Пригожина. Вже наступний, 2024-рік, може стати для нього останнім у Кремлі, оскільки верхівки здатна зважитися на зміну глави держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни з агресором Росією небезпека стала частиною його життя. Однак главі Кремля Володимиру Путіну погрожують більше, оскільки є люди які хочуть його вбити, зазначив Зеленський.

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