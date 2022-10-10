Ракетний терор: РФ била по Україні з Каспію і Чорного моря

ППО України перехопила більше половини ракет РФ / АрміяInform

Удар по Україні було завдано РФ у понеділок вранці, 10 жовтня, о 6 годині ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та Каспійського регіону.

Були використані крилаті ракети наземного, морського і повітряного базування, йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"Х-101, х-555 окупанти запускають з району Каспію з одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 і Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" - з кораблів у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що терористи РФ використовували ОТРК "Іскандер" наземного базування – за різними напрямками. Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів з-300 і РОСВ " Торнадо-С".

"Станом на 11: 40 10 жовтня ворог застосував по Україні понад 80 ракет. Протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збито близько 45 ракет. Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 з 12 дронів-камікадзе "Shahed-136", - додали в командуванні ПС ЗСУ.

/ Facebook/kpszsu

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

Читайте ще: