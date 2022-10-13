"Все, батюшка, валимо": священик з Москви стріляв з гранатомета по українцях

Представник московської духовної академії заявив, що бореться з НАТО.
Російський священнослужитель з гранатомета разом з окупантами почав вбивати українців.
Відповідні кадри опублікували у четвер, 13 жовтня, в Twitter російський блогер Рустем Адагамов, який вимушено живе в Празі.
На відео видно молодика в рясі, який стоїть поруч з військовими, тримаючи на плечі гранатомет. Перед тим, як зробити постріл, священик заявив: "Московська духовна академія бореться з НАТО".
Інформації про місце стрілянини і час, коли вони відбувалися, немає.
Після скоєного пострілу один з військових говорить священику, потрібно бігти.
"Все, батюшка, валимо", - покликали російського попа.
З цього можна зробити висновок, що вогонь вівся в бік позицій ЗСУ, тому окупанти поспішили покинути місце, щоб не потрапити під вогонь у відповідь.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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