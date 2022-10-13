"Все, батюшка, валимо": священик з Москви стріляв з гранатомета по українцях

Священик з РФ / скріншот з відео

Російський священнослужитель з гранатомета разом з окупантами почав вбивати українців.

Відповідні кадри опублікували у четвер, 13 жовтня, в Twitter російський блогер Рустем Адагамов, який вимушено живе в Празі.

На відео видно молодика в рясі, який стоїть поруч з військовими, тримаючи на плечі гранатомет. Перед тим, як зробити постріл, священик заявив: "Московська духовна академія бореться з НАТО".

Інформації про місце стрілянини і час, коли вони відбувалися, немає.

Після скоєного пострілу один з військових говорить священику, потрібно бігти.

"Все, батюшка, валимо", - покликали російського попа.

З цього можна зробити висновок, що вогонь вівся в бік позицій ЗСУ, тому окупанти поспішили покинути місце, щоб не потрапити під вогонь у відповідь.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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