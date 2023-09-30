Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

Російські окупаційні війська відновили штурмові дії на Лимансько-Куп'янському напрямку, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"На Лимансько-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він там зазнав великих втрат і відійшов, відмовився від своїх наступальних дій. Крім цього, ворог продовжує інтенсивно застосовувати свою авіацію – 16 авіаударів завдав він по позиціях наших захисників на цьому напрямку і інтенсивні обстріли також продовжує здійснювати по позиціях ЗСУ", – розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.
Зокрема, як зазначив він, 564 рази ворог обстріляв українських захисників з різного озброєння - як ствольних артилерійських систем, так і реактивних. Використовував також танки, міномети, АГС, протитанкові комплекси, в тому числі і стрілецьку зброю. Крім того, сталося 3 удари дронами FPV по позиціях Сил оборони.
"Однак і ми наносили удари по їх складах з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату "Мста-Б" і одну Д-30 і 3 автомобілі", - зазначив спікер.
Євлаш додав, що активно працюють системи РЕБ і ЗРК Сил оборони, знищуючи дрони як спостережні, так і дрони-камікадзе.
"Нам вдалося знищити 2 БПЛА типу "Зала" і "Орлан" і ще знищено ряд дронів-камікадзе типу FPV", - додав він.
Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку окупанти застосовують артилерію та авіацію. На цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції і 13 разів використовували авіацію, повідомив Ілля Євлаш.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна. Росія посилила роботу бойової авіації в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, ймовірно, знизила її активність в Запорізькій області, пишуть аналітики.
Також Євлаш зазначав, що наступ військ РФ на Куп'янському напрямку сповільнився. Ворожі війська проводять перегрупування.
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