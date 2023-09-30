Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

На Лимансько-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії.

https://glavred.net/ukraine/vrag-ustroil-shturm-no-poluchil-po-zubam-ot-vsu-nazvana-goryachaya-tochka-fronta-10504705.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Російські окупаційні війська відновили штурмові дії на Лимансько-Куп'янському напрямку, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"На Лимансько-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він там зазнав великих втрат і відійшов, відмовився від своїх наступальних дій. Крім цього, ворог продовжує інтенсивно застосовувати свою авіацію – 16 авіаударів завдав він по позиціях наших захисників на цьому напрямку і інтенсивні обстріли також продовжує здійснювати по позиціях ЗСУ", – розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, як зазначив він, 564 рази ворог обстріляв українських захисників з різного озброєння - як ствольних артилерійських систем, так і реактивних. Використовував також танки, міномети, АГС, протитанкові комплекси, в тому числі і стрілецьку зброю. Крім того, сталося 3 удари дронами FPV по позиціях Сил оборони.

відео дня

"Однак і ми наносили удари по їх складах з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату "Мста-Б" і одну Д-30 і 3 автомобілі", - зазначив спікер.

Євлаш додав, що активно працюють системи РЕБ і ЗРК Сил оборони, знищуючи дрони як спостережні, так і дрони-камікадзе.

"Нам вдалося знищити 2 БПЛА типу "Зала" і "Орлан" і ще знищено ряд дронів-камікадзе типу FPV", - додав він.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку окупанти застосовують артилерію та авіацію. На цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції і 13 разів використовували авіацію, повідомив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна. Росія посилила роботу бойової авіації в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, ймовірно, знизила її активність в Запорізькій області, пишуть аналітики.

Також Євлаш зазначав, що наступ військ РФ на Куп'янському напрямку сповільнився. Ворожі війська проводять перегрупування.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.