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"Великих втрат у ЗСУ не буде": Ходжес розповів, як швидко звільнити окупований Крим

14 лютого 2023, 11:10
Якщо Україна чітко дасть зрозуміти Заходу, що їй потрібні можливості звільнити Крим цього року, це означає, що їй потрібна високоточна зброя великої дальності.
Бен Ходжес, Крим
Бен Ходжес назвав умови для звільнення окупованого Криму / Фото УНІАН

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес розповів, як Україна змогла б швидко звільнити окупований Росією Крим. ЗСУ повинні ізолювати півострів і запобігти підтримці російської піхоти артилерією.

За словами Ходжеса, повернути півострів під контроль Києва неможливо без високоточної далекобійної зброї.

"Якщо Україна дасть чітко зрозуміти Білому дому, Пентагону і Заходу, що їй потрібні можливості звільнити Крим цього року, це означає, що їй потрібна високоточна зброя великої дальності, яка могла б ізолювати Крим і зробити Крим непропускним для російських військ. Це не призведе до великих втрат з боку України", - сказав Ходжес в інтерв'ю ТСН.

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Щоб унеможливити перебування російського флоту, авіації або армії в Криму, Україні потрібна високоточна зброя великої дальності, засоби дальнього радіусу дії, "ATACAMS, F-16, безпілотники Gray Eagle, наземні бомби малого діаметра".

"Не потрібно вбивати всю російську піхоту. Треба просто запобігти підтримці масової піхоти російською артилерією. Ви робите це, знищуючи штаби, склади боєприпасів та логістику. Для цього вам потрібна далекобійна зброя більшого радіусу дії, ніж сьогодні на озброєнні GMLRS або HIMARS. можливість, за яку я б адвокатував. Якого б типу вона не була. Є різні види. Здатність (завдавати далекобійні удари, - ред.) — це найважливіше", - сказав Бен Ходжес і зазначив, що це був би найшвидший шлях до звільнення Криму.

Звільнення Криму

Україна почала готуватися до звільнення Криму. Скоро почнеться підготовка кадрового резерву для півострова, враховуючи перспективу його деокупації. Про це 8 лютого заявила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Екскерівник сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня. Однак для цього є умови.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що для остаточного звільнення окупованого Криму може знадобитися багато років. Найімовірніше, це можна зробити приблизно за 7 років, проте такий варіант малоймовірний. Можливо доведеться чекати набагато довше, поки зміниться хоча б одне покоління людей.

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