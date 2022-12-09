"У зворотний бік ніхто не повертається": Кириленко про нову тактику окупантів під Бахмутом

Росіяни намагаються штурмувати українські позиції величезною кількістю живої сили. Ворог несе великі втрати.

РФ кидає величезну кількість сили під Бахмут / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут на Донеччині та кидають туди велику кількість живої сили окупантів. Вони штурмують позиції ЗСУ окремими підрозділами та невеликими групами. Однак у ворога нічого не виходить і окупанти несуть величезні втрати. Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє ТСН.ua.

Він також зазначив, що Росія змінила тактику поблизу Бахмута.

"Йде група з десяти осіб без підтримки техніки. До того як вони виходять, йде артилерійська підготовка і після цього виходять такі невеликі штурмові групи. Як правило, вони вже у зворотний бік не повертаються", - розповів Кириленко.

ЗСУ майстерно відбивають атаки ворога. На цій ділянці фронту все всіяно тілами окупантів.

"І там ці тіла або фрагменти цих тіл ворог і залишає – всіх, кого застосовує в наступальній операції. Тобто це не тільки регулярні збройні сили РФ, а й приватні військові компанії типу "Вагнер", – додав Кириленко.

За його даними, на Бахмутському напрямку ЗСУ щодня ліквідовують по 200 ворожих солдатів. Кириленко зазначив, що російське командування за всяку ціну хоче домогтися захоплення Бахмута.

"Генштаб дуже добре це розуміє, яку основну мету вони переслідують: якщо навіть не заходити в Бахмут, то обійти його, щоб відкрити собі подальший шлях на північ, центр області. Але при цьому командування також дуже добре розуміє, що ворогові необхідне місто, щоб зупинитися на холодний зимовий період. Але вживаються всі заходи, щоб ці спроби були невдалими, якими вони і є станом на даний момент", – пояснив глава Донецької ОДА.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 Листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW відзначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

У ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони понесли велику кількість жертв.

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