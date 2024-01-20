Ворог почав наступ на новому напрямку: в ЗСУ розповіли про несподівану тактику

Військовий зазначає, що росіяни змістили увагу з Куп'янського напрямку і повністю зосередились на наступі в районі міста Лиман.

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Росіяни змістили увагу з Куп'янського напрямку та перейшли в наступ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська почали масовані атаки на Лиманському напрямку, використовуючи в ході наступальних операцій нову тактику. Про це в ефірі національного телемарафону розповів старший лейтенант, начальник служби зв’язків з громадськістю 21 ОМБР Сергій Дібров.

Він зазначив, що протягом останнього тижня відбулася активізація ворога на Лиманському напрямку.

"Ми бачимо дещо нову тактику, яку раніше не спостерігали. Всі чули про "м’ясні штурми", коли росіяни кидають, умовно кажучи, в атаку 100, по суті самогубців, сподіваючись, що кілька десятків, які виживуть десь зможуть закріпитися. Зараз ми спостерігаємо фактично такі ж "м’ясні штурми", але із застосуванням бронетехніки - тобто велика кількість танків, бойових машин піхоти, бронемашин рухається в наш бік в сподіванні, що не всіх ми встигнемо знищити і якісь з них дійдуть до рубежів і закріпляться. Це приводить до величезних втрат бронетехніки - тепер на м'ясо вони пускають власне залізо", - наголосив Дібров. відео дня

Він додав, що російські окупанти протягом останніх двох тижнів накопичили ударний кулак, яким зараз намагаються прорвати наші оборонні позиції, використовуючи звичну для них тактику. Він також зазначив, що, ймовірно, було видано наказ за певну дату досягти певних рубежів, але ціна просування російських військ нікого не цікавить.

Дібров розповів, що ворог підсилив свої позиції в районі Лиману, що може становити загрозу для міста.

"Для них місто Лиман дуже важливе, болюче через втрату його рік тому", - зазначив він.

Також начальник служби зв’язків з громадськістю ОМБР розповів, що на Лиманському напрямку, згідно з інформацією Сил оборони та даними, отриманими від полонених, розташовані кадрові частини російської армії, зокрема, мотострілецькі полки.

Дібров зауважив, що, ймовірно, зміщення уваги з Куп’янського напрямку на Лиманський пов’язано з надією ворога знайти слабке місце в обороні ЗСУ на цьому напрямку.

"Але наша артилерія, сапери, піхотинці, оператори дронів показують, що він знову помиляється", - зазначив він.

Війна Росії проти України - останні новини

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