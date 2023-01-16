"Ворог готує різні сценарії повторного нападу": в ГУР розповіли про "екзотичні напрямки"

Представник ГУР підкреслив, що росіяни намагаються дезорієнтувати військове командування України.

В ГУР повідомили, що Росія може готувати різні сценарії повторного наступу на Україну / сайт Кремля, УНІАН

Країна-агресорка Росія може готувати різні сценарії повторного наступу на Україну. Однак більшість доступної інформації – неправдива. Загарбники навмисно вкидають дезінформацію, щоб дезорієнтувати військове командування України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Сценарії та напрямок нападу можуть бути не одні, ворог готує різні сценарії. І частково займається, зокрема, дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямів з метою дезорієнтувати нас", - сказав Юсов в ефірі 24 каналу.

Як зазначив представник ГУР, росіяни почали активно поширювати інформацію про "екзотичні напрямки" нападу. Наприклад, загарбники заявляють про висадку десанту в Одесі. Проте Юсов підкреслив, що наразі напад на Одесу "виглядає суїцидальним напрямком" для росіян. Водночас, за його словами, українське командування спостерігало й інші суїцидальні дії окупантів.

Що стосується небезпеки зі сторони Білорусі, представник української розвідки запевнив, що наразі загрози вторгнення немає. "Але це також ризик, на який ми маємо звертати увагу", - сказав він.

Юсов наголосив, що Путін не відмовився від своєї стратегічної цілі – "геноцидної війни, знищення українського народу й держави".

"Це означає, що нам потрібно більше підтримки, більше зброї, більше санкцій. І, безумовно, готуватися до подальшої деокупації українських територій, перемоги та звільнення України від загарбників. Повірте, всі ці сценарії Україна відпрацьовує", - резюмував представник ГУР.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій цьогоріч.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це – невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

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