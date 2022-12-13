На початку 2023 року армія РФ може відновити великий наступ проти України - Кулеба

Кулеба наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього.

Кулеба заявив, що росіяни можуть відновити великий наступ проти України / УНІАН, Bundeswehr/David Karafa

Незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій на початку наступного року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ.

Як зазначив Кулеба, за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

"Гадаю, російські можливості проводити наступ, можливо навіть великий наступ, можуть бути відновлені десь до кінця січня, в лютому. Саме це вони намагаються зробити. І ми, звісно, робимо все можливе, щоб не дозволити цьому статися. Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників та рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що зможуть пробитися крізь нашу лінію і просунутися глибше в Україну ", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Глава МЗС зауважив, що амбітні воєнні плани Москви не змінилися з 24 лютого, а тому закликав західних партнерів не слухати "порожні заяви" Кремля.

"Нікому не варто дозволяти себе обманути. Росія не змінила свої ультиматуми і досі хоче завоювати всю Україну. Просто зараз вони хочуть не миру, а паузу в агресії, щоб продовжити її пізніше. Ми в цю гру не граємо", - резюмував Кулеба.

Війна Росії проти України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що Україна готова брати участь у перемовинах з Росією, якщо вони базуватимуться на територіальній цілісності держави в кордонах 1991 року. Перший крок, який може зробити Москва для діалогу – виведення всіх своїх військ з української території.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія вже, мовляв, не ставить перед собою завдання "зміни влади" в Україні. За його словами, нібито "спецоперація" переслідує "інші цілі".

Глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що якщо війна в Україні затягнеться, а ЗСУ продовжать перемагати на полі бою, Путін знову може перейти до ядерних погроз на адресу української держави.

За його словами, якщо агресорку Росію не зупинити, її поведінка стане сигналом іншим автократам світу, які захочуть роздобути ядерну зброю.

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