Ворог активізується: військовий назвав два ризиковані напрямки

Маленьких груп російських військових дуже багато. Вони просочуються, наступають і зі спини заходять у тили.

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Російські війська можуть відновити наступальні дії, вважає Іван Ступак / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід, Facebook Ivan Stupak

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що слід очікувати посилення бойових дій на Запорізькому напрямку. Про це попереджають і українські військові. За їхніми словами, ворог також активізувався на Харківщині.

Як сказав Ступак в інтерв'ю Главреду, наразі обидві армії намагаються розтягнути ресурси одна одної.

"Наші війська спочатку переключили увагу росіян на Курську область, а тепер вони розтягують наші ресурси на інші напрямки. За таких обставин слід очікувати посилення бойових дій на Запорізькому напрямку, в районі Курахового, лінії Куп'янськ-Лиман (там постійна напруга), а також на Харківському напрямку в районі Липців і у Вовчанську. Враховуючи ще й Курську область, наші ресурси дуже серйозно розтягуються по безлічі фронтів", - сказав він.

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Ступак нагадав слова командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрія Федоренка, який говорив, що в районі Липців на півночі Харківської області росіяни здійснюють дії, які можуть вказувати на загострення на цьому напрямку.

До того ж окупанти активізувалися на Куп'янському напрямку.

"Військові кажуть, що на Харківщині росіяни шукають слабкі місця в з'єднаннях між нашими підрозділами і продавлюють позиції. Якщо вони знаходять такі місця, то заходять у тили. Тактика просування малими групами, на жаль, їм допомагає", - розповів Ступак.

За його словами, груп із трьох-чотирьох російських військових дуже багато. Вони розбігаються в різні боки "як мурахи або таргани", добігають до позицій українських військових, просочуються, наступають далі та зі спини заходять у тили.

"Через це, на жаль, відбуваються розстріли наших військових, причому таких випадків багато. Але наші розвідники, група Альфа СБУ і Сили спеціальних операцій знаходять тих, хто розстрілює українських бійців, і добираються до них раніше слідства", - додав військовий експерт.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Розстріл російськими окупантами полонених бійців ЗСУ

У DeepState розповіли, що росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині. Українські воїни натрапили на військових РФ, коли виходили на позиції, і змушені були відстрілюватися. Але через обмежену кількість БК їм довелося здатися. Після цього російські загарбники їх розстріляли. Серед загиблих, зокрема, були дронщики.

Пізніше доброволець 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов розповів подробиці загибелі дев'яти бійців на Курському напрямку. За його словами, ніхто не здавався - росіяни прорвали тил і обійшли позиції ЗСУ з двох боків.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що по всьому театру бойових дій збільшилася кількість страт українських військовополонених. Причому страти заохочують російські командири.

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