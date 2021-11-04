"Лікарів-антивакцинаторів - звільняти відразу": медик-професор з Академії наук гнівно висловився

Медик-професор з Академії наук гнівно висловився / УНІАН

Рух лікарів-антивакцинаторів безпосередньо загрожує національній безпеці України. Про це в ефірі телеканалу Обозрєватель розповів завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Нацакадемії науки доктор медичних наук Віктор Досенко.

"Ці люди, які називають себе медичними працівниками, які з телеекранів заявляють про те, що щеплення від COVID-19 не обов'язкове, професійно непридатні і підлягають звільненню. Антивакцинаторський рух саме лікарів наводить мене на дуже просту думку, яка якось не заходить нашій владі: у нас катастрофічна ситуація з медичною освітою. Тут вже слід застосовувати ургентні хірургічні методи. Це явка з повинною, це розпис у власній непрофпридатності. Невакцинований лікар на сьогоднішній день повинен бути звільненим лікарем", - говорить він.

Крім того, Досенко каже, що в Україні категорично провалена кампанія з вакцинації від коронавірусу COVID-19.

"Є провал вакцинальної кампанії. В цьому можна звинуватити МОЗ. Щось поліпшується, змінюється, але не знаходяться потрібні слова і засоби, щоб переконати людей вакцинуватися.На жаль, в цьому дуже негативну роль відіграють люди з вищою медичною освітою і навіть з науковими ступенями, які через ЗМІ і в соціальних мережах поширюють меседжі, що це зовсім не обов'язково, це не потрібно", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич заявляла, що в Україні за підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу вже звільнено трьох лікарів.

"МОЗ звернулося до місцевої влади з проханням звільнити керівників закладів охорони здоров'я, в ті установи, де ведеться кримінальне провадження. Зараз у нас є зворотній зв'язок і наступна статистика: три лікарі звільнені, ще трьом лікарям оголошені догани, в шести регіонах ведеться офіційне розслідування", - зазначила вона.