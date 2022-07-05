"Не приймати без мене рішень": Зеленський суворо відповів на обмеження для військовозобов'язаних

Таке нововведення викликало багато суперечок в українському суспільстві.
Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу доповісти йому про нові обмеження на переміщення по Україні для військовозобов'язаних.
"Я бачу, що є різні оцінки такого рішення (Генштабу - ред.), є нерозуміння і обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі щодо рішення Про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не приймати без мене подібних рішень", - заявив Зеленський у зверненні.
Також він додав, що таке нововведення викликало багато суперечок в українському суспільстві.
Нові правила пересування по Україні для військовозобов'язаних
Сьогодні Генштаб заявив, що чоловікам призовного віку не можна самовільно залишати місце проживання - спочатку потрібно отримати дозвіл воєнкома.
У всіх військовозобов'язаних чоловіків є право на свободу пересування по Україні.
Але, якщо ви змінюєте місце проживання, вам необхідно отримати дозвіл в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де ви ставали на військовий облік.
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