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Виїзд військовозобов'язаних в інші області: у Генштабі пояснили, де отримувати дозвіл

5 липня 2022, 19:36

Для виїзду за межі областей України військовозобов'язані повинні будуть отримати дозвіл.

армія, призовники, контрактники, зброя
Військовозобов'язаним пояснили порядок виїзду з місця реєстрації / newsukraine.com.ua

У Генеральному штабі Збройних сил України прокоментували інформацію про те, що військовозобов'язаним у період воєнного стану при виїзді за межі області реєстрації необхідно отримувати дозвіл.

Як повідомив в ефірі національного марафону полковник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Хлись, для виїзду за межі областей України військовозобов'язані повинні будуть отримати дозвіл в територіальних центрах комплектування (ТЦК).

"Якщо в межах області - не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області - теж не треба", - сказав представник Генштабу.

Порядок і терміни отримання дозволу

Разом з тим він пояснив, що якщо людина виїжджає за межі області, він повинен прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані і отримати такий дозвіл.

Він вказав, що в Генштабі ЗСУ не вважають, що така кількість людей буде занадто великою.

За його словами, цей захід стосується військовозобов'язаних, оскільки зараз призов йде за мобілізацією саме цієї категорії осіб.

"Вона також дається для призовників, але цю категорію ми зараз не закликаємо. Це ті громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах і здобувають освіту", - розповів Хлись.

Він додав, що такий дозвіл діятиме 30 діб, а в подальшому такий дозвіл знову можна буде отримати в ТЦК.

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Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військовозобов'язані українці повинні будуть брати дозвіл для виїзду зі свого району або області.

"Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Всі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, повинні це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, повинні взяти дозвіл в ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.)", - написав Залужний.

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