Україну накриває нова хвиля коронавірусу - НАН

Коронавірус в Україні - починається нова хвиля захворювань / Фото Reuters

Учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні. Кількість позитивних тестів на COVID-19 зросла майже на 40% по відношенню до мінімуму останніх чисел грудня.

В Україні збільшилися обсяги тестування і позитивність тестів, йдеться в повідомленні НАН України в Facebook.

Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день в середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) впродовж тижня 12-18 січня 2022 року і 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - впродовж тижня 19-25 січня", - прогнозують учені.

Летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давності.

Реклама

У НАН України зазначили, що таке зростання відбулося переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. За останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років.

читайте такожПандемія COVID-19 піде на спад після спалаху Омікрона - Білл ГейтсЗазначається також, що Україна слідує тенденціям країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія тощо) з невеликою затримкою в часі. Оскільки початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних.

"Зараз важко оцінити і спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму Омікрон і епідемічних тенденцій низки країн світу, можна очікувати більш стрімкого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул і сезонність можуть істотно вплинути на динаміку епідемії", - йдеться у повідомленні.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон. Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки. Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві. Лікарі назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс. 18 грудня 2021 року в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Коронавірус в Україні - свіжі дані

Як повідомили у МОЗ, станом на ранок 12 січня 2022 року, з початку епідемії в Україні захворіли на коронавірус 3 716 988 осіб (за останню добу 7117); одужали – 3 530 624 людини (8077 за минулу добу; летальних випадків – 97 737 (193 - за минулу добу); проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Найбільше хворих на COVID-19 за добу 11 січня виявили у м. Київ – 1151; Івано-Франківській області – 502; Харківській області – 457; Сумській області – 445; Вінницькій області – 435.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - дані на ранок 12 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Як повідомляв Главред, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності на коронавірус. Такий прогноз зумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон.

"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тривалість і розмах нової хвилі залежатиме від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", — заявив Кузін.

У МОЗ не очікують, що 2022 рік буде гіршим за кількістю смертей і заражень, ніж минулий. Кузін також розповів, в нинішньому році міністерство планує почати комунікаційну кампанію щодо щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що правила, згідно з якими потрібен COVID-сертифікат для відвідування громадських місць, залишаються чинними.

Читайте також: