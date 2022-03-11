Загарбники з РФ вдарили ракетою Іскандер по житлових будинках у Баришівці під Києвом, є постраждалі

По Баришівці завдали ракетного удару / Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

По Баришівці в Броварському районі Київської області України російські окупанти завдали ракетного удару.

За попередньою інформацією Київської ОДА, загарбники вдарили ракетою Іскандер. Пошкоджено повністю 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирних будинки та 10 приватних будинків пошкоджено частково.

Попередньо жертв немає.

За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару російськими військовими по Баришівці на Київщині травми отримали шестеро людей, рятувальники продовжують працювати на місці.

Наслідки ракетного удару по Баришівці / Фото ГосЧС

Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 11 березня, російські загарбники завдали удару по Івано-Франківську. За словами очевидців, приліт був по аеродрому. Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що місто атакували окупанти. За його словами, перед нальотом не спрацювала система оповіщення населення.

А у Дніпрі та Луцьку прогриміли перші вибухи з початку вторгнення Росії в Україну. Міста також зазнали авіаудару. Вибухи були чутні навіть у житлових районах міст, пишуть очевидці в мережі.

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