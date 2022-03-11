Окупанти знищили ракетним обстрілом аеропорт в Івано-Франківську

Обстріл аеропорту / скріншот

По аеропорту в Івано-Франківську російські окупанти завдали потужного ракетного удару. Як повідомляється, наслідки попадання снарядів досить важкі.

"Сьогодні вранці російські окупанти здійснили ракетний обстріл аеропорту в Івано-Франківську. Це було вже друге попадання в цей об'єкт", - йдеться в повідомленні versii.if.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, ворогу вдалося завдати значної шкоди.

"Інфраструктура аеропорту практично зруйнована", - повідомив він.

Через обстріли окупантів він попросив жителів, які живуть біля аеропорту, переїхати в більш безпечне місце.

Як повідомляв Главред, 11 березня в Дніпрі та Луцьку прогриміли перші вибухи з початку вторгнення Росії в Україну. Міста зазнали авіаудару.

Вибухи були чутні навіть у житлових районах міст.

Так, за попередньою інформацією, в Дніпрі окупанти завдали удару по заводу Петровського.

У Луцьку, судячи з повідомлень в мережі, ворог завдав ракетного удару по аеродрому або заводу "Мотор".

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