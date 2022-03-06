"Вперед у минуле": Федоров закликав заблокувати в Росії Azure, Skype та GitHub

Михайло Федоров закликав заблокувати в Росії сервіси Azure, Skype і GitHub / Фокус

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до керівництва Microsoft і закликав заблокувати сервіси Azure, Skype і GitHub в Росії.

Чиновник у своєму Telegram повідомив, що продовжує системну роботу з технологічної ізоляції агресора.

За його словами, останній раз кров мирних громадян в Європі проливали, коли "хмари " були тільки на небі, спілкування було звичайною поштою, а програмували на стрічках.

"Росія стрімко прямує "вперед у минуле", – повідомив Федоров.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.