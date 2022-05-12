"Повертаємо своє": у Міноборони показали кадри контрудару ЗСУ – техніка ворога палає

У Міноборони показали кадри контрудару ЗСУ/ Скрін з відео

У Міноборони України показали, як українські бійці знищують ворога і техніку російських окупантів.

Захисники нашої держави продовжують відвойовувати у загарбників рідні землі. Відео роботи 92-ї окремої механізованої бригади показали у Telegram-каналі МОУ.

На відео видно палаючу російську техніку, захоплений склад боєприпасів окупантів і роботу наших військових, які протистоять ворогу, у реальному часі.

"Клаптик за клаптиком, село за селом разом з побратимами повертаємо своє – те, чому нема ціни в усьому світі – Батьківщину!" – йдеться у публікації до відео.

Нагадаємо, в МВС розповіли, що на фронті зараз є дві найбільш критичні точки – Маріуполь і Луганський напрямок. Для Путіна Маріуполь є особистим питанням, тому від його рішення напряму залежить, що далі відбуватиметься в місті, каже радник очільника МВС Вадим Денисенко.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області українські військові провели успішну операцію зі знищення ворога, відволікши його увагу хитрим маневром. Щоб одні підрозділи могли успішно піти у контрнаступ, декілька інших відволікали на себе увагу, імітуючи наступ зі своєї сторони.

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